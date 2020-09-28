В Тюмени появился риск второй волны коронавируса

В Тюменской области рекомендуют и дальше носить маски Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Тюменской области коронавирус выявлен у 72 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это на два случае меньше, чем накануне. Тем не менее, в регионе наблюдается существенный рост заболеваемости, который начался с 15 сентября. Это может стать началом второй волны коронавируса — за последние две недели среднесуточное число заболевших выросло более чем на 30%.

«Тюменская область — 72 [случаев заболевания коронавирусом за сутки]», — указано в сообщении федерального оперштаба. С начала пандемии в Тюменской области COVID-19 заразились 9428 человек. За последние сутки выздоровели 27 заболевших коронавирусом. С начала пандемии скончались 38 человек.

Как сообщила во время брифинга замгубернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских, более 25% болеющих на данный момент тюменцев — пенсионеры. На втором месте по числу заболевших — школьники и студенты. Повторных случаев заражения инфекцией в регионе пока не было зарегистрировано. Чиновница порекомендовала пожилым горожанам по возможности не выходить из дома и не принимать родственников.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области до 12 октября продлен режим самоизоляции. Введены новые меры в рамках противодействия вирусу — школьникам рекомендовано носить на переменах маски, а приезжающих из-за рубежа обязали сдавать тест на COVID-19 и соблюдать карантин вплоть до получения их результатов.