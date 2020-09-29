Жительница Кургана пожаловалась на лечение от коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жительница Кургана Наталья Левашкина разместила пост в соцсетях про ужас от пребывания в инфекционном госпитале для коронавирусных пациентов. Девушка уточнила, что вместо прописанной капельницы ей дали таблетку.

«Хочу поделиться впечатлениями о пребывании во второй горбольнице Кургана. Привезли в воскресенье с ковидом, с осложнением в виде пневмонии, поражение легких более 50%. Не хватает лекарств. По назначению — капельница, вместо этого дали таблетку. Я очень боюсь за свою жизнь», — написала пациентка.

С ее слов, она предложила приобрести медикаменты за свой счет, однако ей сказали, что покупать самим лекарство нельзя. Девушка также отметила крайнюю усталость персонала. «Медсестры зашиваются, к концу смены валятся с ног», — написала Левашкина.

В комментариях некоторые курганцы заподозрили, что информация не соответствует действительности. Другие отметили, что не всегда замена капельницы на таблетку — это плохо. Тем более проверенных и надежных способов лечения коронавируса пока нет.

Обновлено в 12:44: В департаменте здравоохранения URA.RU прокомментировали, что в медицинских организациях, оказывающих стационарную помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, основная часть препаратов имеется в объемах от 1 до 3-х месячной потребности, в том числе, предназначенные для патогенетического лечения. Продолжается поставка препаратов по ранее заключенным договорам. Ведется дополнительный закуп для обеспечения трехмесячной потребности.

Ранее агентство сообщало, что медики Курганской областной больницы заявили о необходимости частично закрыть медучреждение. С их слов, в некоторых отделениях зафиксирована вспышка коронавируса. На днях от ковида там умер врач.