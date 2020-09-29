Мэр Екатеринбурга инициировал поправки в федеральные нормы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Администрация Екатеринбурга прорабатывает вопрос о включении в федеральный Градостроительный кодекс требования о согласовании внешнего облика зданий. Об этом на пресс-конференции сообщили глава города Александр Высокинский. По его словам, из-за того, что на городском уровне эта норма частично отменена через суды в пользу бизнесменов, власти лишились инструмента контроля над строительным рынком.

«У нас исчезли инструменты воздействия [на застройщиков]. Поэтому мы основное количество усилий предпринимаем, чтобы в Градостроительном кодексе появились эти требования [о согласовании внешнего вида построек]. Сегодня Градостроительный кодекс это как-то забыл», — сказал Высокинский.

В начале 2020 года глава компании Prinzip Геннадий Черных, оппонирующий мэру, через суд добился отмены согласования внешнего вида зданий в зоне многоэтажной жилой застройки Ж-5. Это правило помогало администрации блокировать вредные для архитектуры города проекты (хотя застройщики упрекали мэрию в злоупотреблении нормой). Более того, в сентябре прокуратура потребовала отменить в Екатеринбурге согласование облика зданий не только для Ж-5, но и для других зон.

Оценивая ситуацию, Высокинский предположил, что для того, чтобы мэрия была услышана, нужно согласовать уродливое здание в центре города. «Мне вчера принесли эскизы одного из зданий на ул. 8 Марта… И я думаю: может, дать построить, чтобы оно стояло как памятник и чтобы все ходили и удивлялись?» — задался риторическим вопросом мэр.