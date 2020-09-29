Губернатор ЯНАО подписал договор с Беларусью

Форум регионов России и Белоруссии прошел в режиме ВКС Фото: пресс-служба правительства ЯНАО

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа заключило договор о сотрудничестве с Республикой Беларусь в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и культурной сферах. Подписи под документом поставили губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и белорусский вице-премьер Игорь Петришенко, сообщила пресс-служба окружного правительства.

«Сотрудничество автономного округа с партнерами из Республики Беларусь осуществляется в форматах визитов официальных делегаций, а также в рамках культурно-гуманитарных и патриотических проектов», — сообщили в прессс-службе. Предполагается, что стороны будут развивать взаимодействие в области науки и техники, культуры, здравоохранения и образования, экологии, энергетики, жилищно-коммунального комплекса, а также социально-трудовых отношений, занятости населения и миграционных процессов, спорта и туризма.

Ямал и Белоруссия также договорились о взаимодействии общественных объединений, в том числе молодежных, а, а также организации обменов между творческими коллективами. В рамках соглашения предполагается создавать условия для участия предпринимателей в ярмарках, выставках и других мероприятиях, проводимых сторонами.

Договор был подписан в ходе VII Форума регионов Беларуси и России. Форум прошел под патронатом президентов Беларуси и России, пленарные заседания проходили в режиме видеоконференцсвязи.