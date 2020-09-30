Алексей Текслер и Рустам Минниханов торжественно откроют памятник Габдулле Тукаю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер 1 октября примет в Челябинске делегацию из Татарстана во главе с президентом республики Рустамом Миннихановым. Визит начнется с открытия памятника поэту Габдулле Тукаю и возложения цветов к монументу поэту Мусе Джалилю. Об этом рассказали URA.RU в правительстве региона.

«Текслер и Минниханов примут участие в церемонии открытия памятника Габдулле Тукаю, возложат цветы к памятнику Мусе Джалилю. Затем они посетят Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ). После этого на совещании главы субъектов обсудят взаимодействие между регионами и подпишут соглашение о сотрудничестве между ними», — пояснили URA.RU в пресс-службе главы региона.

На следующей неделе Текслеру предстоит еще одна важная встреча — в Челябинск прилетит вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко. Визит с достаточно обширной программой был запланирован еще в марте, но сорвался из-за докатившейся до России пандемии коронавируса.

Затем главы Татарстана и Челябинской области отправятся к памятнику Мусе Джалилю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU