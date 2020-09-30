30 сентября 2020
29 сентября 2020

Текслер в компании президента откроет памятник в Челябинске. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю. Челябинск, скульптура, габдулла тукай, памятник
Алексей Текслер и Рустам Минниханов торжественно откроют памятник Габдулле Тукаю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер 1 октября примет в Челябинске делегацию из Татарстана во главе с президентом республики Рустамом Миннихановым. Визит начнется с открытия памятника поэту Габдулле Тукаю и возложения цветов к монументу поэту Мусе Джалилю. Об этом рассказали URA.RU в правительстве региона.

«Текслер и Минниханов примут участие в церемонии открытия памятника Габдулле Тукаю, возложат цветы к памятнику Мусе Джалилю. Затем они посетят Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ). После этого на совещании главы субъектов обсудят взаимодействие между регионами и подпишут соглашение о сотрудничестве между ними», — пояснили URA.RU в пресс-службе главы региона.

На следующей неделе Текслеру предстоит еще одна важная встреча — в Челябинск прилетит вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко. Визит с достаточно обширной программой был запланирован еще в марте, но сорвался из-за докатившейся до России пандемии коронавируса.

Памятник татарскому поэту Мусе Джалилю. Челябинск
Затем главы Татарстана и Челябинской области отправятся к памятнику Мусе Джалилю
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...