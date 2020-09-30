В ЯНАО карантин по коронавирусу продлили на месяц

Эпидемия на Ямале набрала новые обороты Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе режим повышенной готовности продлен до 1 ноября. Такое решение принял губернатор Дмитрий Артюхов, сообщили в окружном оперативном штабе.

«Режим повышенной готовности на Ямале продлен до 1 ноября включительно», — говорится в сообщении оперштаба. Соответствующее постановление главы региона опубликовано на сайте ямальского правительства. В округе сохраняются все действующие ограничения. В местах скопления людей обязательно ношение масок, также ямальцы должны соблюдать социальную дистанцию. Жителям других регионов необходимо иметь справку об отсутствии вируса при въезде в ЯНАО.

Возвращать жесткие ограничения власти Ямала пока не планируют. «Вводить новые ограничения пока нет оснований», — прокомментировала глава окружного оперативного штаба Татьяна Бучкова. По ее словам, в ямальских школах сохранится очная форма обучения, поскольку на карантин отправлены только 1,9% детей.

На сегодняшний день в ЯНАО подтверждено 15 536 случая коронавируса. Вылечился 13 466 пациентов, жертвами стали 99 ямальцев. Округ вышел на третье место в России по темпам распространения инфекции. Соответствующий коэффициент (Rt) сейчас равен 1,38. При таком значении регионам рекомендовано оставаться на первом этапе снятия карантина, однако в ЯНАО уже месяц идет третий этап с минимальными запретами.