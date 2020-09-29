В тюменском районе массовая смена руководства

Из Тобольской администрации накануне ушли сразу два чиновника Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тобольском районе (Тюменская область) массово сменились шесть руководителей муниципалитетов. Информация об этом размещена на официальном сайте Тобольского района. Как утверждает инсайдер URA.RU, отставка шести руководителей связана с нежеланием продолжать работать под руководством нового главы района.

«Главы десяти сельских поселений единогласным решением местных дум пошли на следующий срок. За шесть вновь назначенных руководителей депутаты также проголосовали единогласно. Смена глав произошла в Ворогушинском, Байкаловском, Малозоркальцевском, Верхнеаремзянском, Карачинском и Прииртышском сельских поселениях», — сообщается на официальном портале. Согласно приведенным данным, конкурсный отбор из 37 кандидатов проводился в течение недели. Комиссия, проводившая его, выезжала во все муниципалитеты, кроме труднодоступного Заболотья. Выборы проводились в связи с истечением действия полномочий глав.

Как передают инсайдеры, шесть глав муниципалитетов отказались выставлять свои кандидаты на следующий срок. «Они заранее уведомили, что отказываются от должностей — не хотят работать с новым главой Леонидом Митрюшкиным», — заявил источник агентства. Двое из новоизбранных руководителей ранее занимали более высокие должности в администрации Тобольского района — экс-начальник юротдела Эльвира Саитова возглавила Прииртышское поселением, а бывший начальник отдела по организационной и кадровой работе Елена Ершова — Ворогушинское поселения. Ранее URA.RU сообщало, что перед выборами главы всех поселений собрались на закрытой прощальной вечеринке.