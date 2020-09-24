Подчиненных скандального тюменского чиновника понизили

В администрации Тобольского района начались чистки Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Сразу два сотрудника администрации Тобольского района Тюменской области пошли на понижение — стали главами сельских поселений. Прииртышское по результатам конкурса возглавила экс-начальник юротдела Эльвира Саитова. А начальник отдела по организационной и кадровой работе Елена Ершова стала главой Ворогушинского поселения. Понижение в должности произошло из-за хороших отношений с прежним начальников района Юрием Баттом, утверждает инсайдер URA.RU.

«Выбирали глав депутаты сельских дум и представители конкурсной комиссии от администрации. Саитову выбрали 24 сентября, а Ершову — 25 сентября», — отмечает инсайдер. Обе чиновницы работали в администрации Тобольского района вместе с Юрием Баттом, который стал фигурантом уголовного дела по факту нанесения двухмиллиардного ущерба Абалакскому заказнику. «Обе были в хороши отношениях с ним, поэтому их и „попросили“ перейти на более тихое место», — отмечает источник. По его информации, жители поселений остались недовольны новыми главами, поскольку этих людей они не знают.

Получить официального подтверждения информации не получилось — в администрациях поселений не ответили на звонки, документы по выборам на официальных сайтах еще не опубликованы. В администрацию Тобольского района направлен запрос. Ранее URA.RU сообщало, что более половины глав сельских поселений Тобольского района собрались уходить в отставку и собрались по этому поводу на прощальной встрече.