Экс-чемпионку России из Екатеринбурга арестовали в Беларуси

Елена Левченко дважды становилась чемпионом России по баскетболу в составе «УГМК Екатеринбург» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Двукратная чемпионка России по баскетболу в составе «УГМК Екатеринбург», обладательница бронзовой награды чемпионата Европы, белорусская баскетболистка Елена Левченко арестована в Минске. Ее задержали в аэропорту перед вылетом на плановое лечение и реабилитацию.

«Левченко судят за участие в „несанкционированной акции“ 27 сентября», — пишет RNS. Отмечается, что обвинение строилось на фотографиях баскетболистки в газете «Прессбол» и Instagram. Суд принял решение назначить Левченко наказание в виде 15 суток административного ареста, добавили там.

Елена Левченко — профессиональная белорусская баскетболистка. За сборную Белоруссии она выступает с 2001 года и смогла стать бронзовым призером чемпионата Европы. За свою карьеру она успела сыграть за «УГМК Екатеринбург» и два раза выиграть чемпионат России. Сейчас она выступает за китайский «Сычуань Уэльс».

Массовые протесты в стране начались 9 августа, после выборов главы государства. По официальным данным, на них с результатом в 80,1% голосов победил Александр Лукашенко.