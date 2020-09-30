России грозят протесты из-за возвращения самоизоляции

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Несанкционированная акция против принятия поправок к Конституции РФ на Пушкинской площади в Москве. Москва, протест, несанкционированный митинг, студенты, дождь, молодежь
Люди выйдут на улицы от страха и безысходности, считает Наиля Бирарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Россию могут захлестнуть массовые протесты в случае повторного введения карантина и режима самоизоляции. Пройдя через период жестких ограничений, граждане не захотят испытать это вновь, считают эксперты.

«Паника в этот раз будет вдвойне больше. Большое число россиян могут столкнуться с паническими атаками, депрессией, неврозом, психозом», — заявила News.ru социальный психолог Наиля Бирарова. По ее мнению, люди будут выходить на улицы от страха и безысходности.

Выйти на улицы могут около 30% населения России, прогнозирует эксперт. По мнению Бираровой, основными протестными группами станут родители, чьи дети вновь перейдут на дистант на неопределенное мнение, а также активисты и граждане с низким уровнем дохода. Состоятельные же россияне вместо выхода на улицу будут решать проблемы, не надеясь на помощь от государства, считает психолог.

Протесты могут не будут массовыми из-за отсутствия в России культуры собраний и митингов, считает политтехнолог и психолог Сергей Маркелов. По его мнению, в стране нет людей, которые способны организовывать массовые шествия, сами россияне редко возмущаются происходящим где-то кроме интернета, а государство пресекает попытки организации акций на улицах.

Ранее эксперты предупреждали россиян, что режим самоизоляции может вновь настигнуть Россию. Так, экс-глава лаборатории центра «Вектор» Александр Чепурнов отметил, что жесткий карантин может вернуться, если больницы не будут справляться с наплывом зараженных коронавирусом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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