Режим жестких ограничений убивает бизнес и экономику Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Режим самоизоляции из-за коронавируса может вернуться, если больницы не смогут справляться с наплывом пациентом с тяжелым течением болезни. Об этом URA.RU сообщил ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», один из разработчиков первой вакцины от атипичной пневмонии Александр Чепурнов.

«Основным критерием [возвращения самоизоляции] будут возможности больниц. Пока больницы смогут принимать тяжелых больных, то к таким ограничениям можно не прибегать. А если таких пациентов будет некуда везти, и они начнут умирать дома, то деваться будет некуда», — заявил URA.RU Чепурнов.

Однако жесткий карантин и самоизоляция приводят за собой множество проблем, отмечает ученый. Закрытие бизнеса убивает экономику, а закрытие людей в домах — убивает здоровье. «Весенние ограничения показали, что их введение отражается на экономике и здоровье людей. Сидение по домам из-за коронавируса приводит к другим, более серьезным проблемам. Поэтому правильнее всего будет дозировать ограничения, вводить по необходимости. И постоянно призывать граждан к здравому смыслу и соблюдению всех мер предосторожности», — заключил Чепурнов.

Ранее Чепурнов предупреждал, что коронавирус ударит по России с новой силой в октябре. По прогнозу ученого, количество заболевших будет расти и выйдет на уровень марта и апреля. 25 сентября в России выявили более семи тысяч новых случаев заражения COVID-19, что стало рекордным приростом с июня.