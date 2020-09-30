30 сентября 2020

Жених Бузовой рассказал об их отношениях. «Хочу пожить своей жизнью»

© Служба новостей «URA.RU»
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Бузова Ольга, бузова ольга
Последние несколько недель они выходят в свет по одиночке Фото: Личная страница Ольги Бузовой в Instagram

Блогер Давид Манукян посетил мероприятие по случаю старта голосования премии «GQ Человек года 2020» без Ольги Бузовой. Во время общения с журналистами он опроверг слухи о расставании с телеведущей.

«Когда мы снимаемся вместе, все говорят: „Смотрите, они хайпуют на своих отношениях!“ Когда не снимаемся — снова то же самое. Поэтому здесь палка о двух концах. Я просто хочу немного пожить своей жизнью. Личное — это личное, а работа остается работой», — рассказал Манукян «КП». Последние несколько недель они выходят в свет по одиночке и не выставляют в Instagram совместные фотографии.

Ранее Манукян первый намекнул о проблемах в отношениях у себя в микроблоге: блогер записал грустное видео, в котором рассказал, что сейчас переживает один из самых сложных этапов в жизни и попросил поклонников поддержать его. А Ольга Бузова внезапно удалила последние совместные фото, напоминает «Пятый канал».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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