Число заболевших коронавирусом в РФ продолжает стремительно расти

В России увеличивается число заболевших COVID-19 Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ежедневный прирост заболевших коронавирусом в России продолжает увеличиваться. По данным оперштаба по борьбе с инфекцией, за минувшие сутки было выявлено 8 945 заболевших. Это на 464 больше, чем днем ранее.

«За последние сутки в России выявлено 8 945 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,1% не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении. Выздороветь удалось еще 5 985 пациентам, 169 инфицированных скончались. Всего за время пандемии в России выявлено 1 185 231 случаев COVID-19, умерли 20 891 человек, 964 242 выздоровели.

Среди регионов страны лидером по числу заболевших коронавирусом остается Москва (+2424). В тройке по-прежнему — Санкт-Петербург (+285) и Московская область (+230).

Среди регионов УрФО лидером сохраняется Свердловская область — там за сутки коронавирус подтвердился у 157 человек. Также новые случаи заражения зафиксированы в Челябинской области (+76), Тюменской области (+81), Курганской области (+36), а также в ХМАО (+147), в ЯНАО (+132) и в Пермском крае (+81).

Ранее в Роспотребнадзоре предположили, что Россия может выйти на плато по коронавирусу в течение двух недель. При этом максимальное количество заболевших в сутки не превысит 9 тысяч человек. Вместе с тем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вводить карантин в России нет оснований. По ее словам, в шести федеральных округах из восьми нет значительных изменений по заболеваемости коронавирусом. В Кремле отметили, что Россия вынесла уроки из первой волны COVID-19 — сейчас на фоне роста количества новых случаев коронавируса идет подготовка системы здравоохранения, передает агентство Nation News.