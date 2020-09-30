Российские женщины больше мужчин не хотят заводить детей

В России мужчины больше хотят завести детей, чем женщины Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Среди Россиян, которые не хотят заводить детей, преобладают женщины. Об этом свидетельствуют данные опроса аналитического центра НАФИ.

«Среди тех, кто не планирует заводить детей, женщин больше, чем мужчин (51% против 41%)», — говорится в исследовании. О готовности завести ребенка заявили 42% опрошенных, большинство желающих находятся в возрасте от 18 до 24 лет. 46% отметили, что не имеют таких планов, пишет ТАСС.

Самыми распространенными причинами отказа россияне назвали сложное финансовое положение, отсутствие партнера и плохие жилищные условия. Женщины также объяснили свою позицию возможными проблемами со здоровьем, возрастными ограничениями и желанием построить карьеру.

Завлабораторией РЭУ им. Плеханова Елена Егорова сообщила, что в последние годы растет рождаемость среди женщин старших возрастов. В 2019 году пять россиянок старше 60 лет родили первенца. Профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников объяснил, почему в первом полугодии 2020 года в Тульской, Владимирской, Ленинградской и Смоленская области родилось мало детей, передает агентство Nation News. Он считает, что из этих регионов молодежь уезжает в крупные города и следовательно коэффициент рождаемости низкий.