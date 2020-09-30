30 сентября 2020

Губернатор Артюхов примет решение о карантине в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конкурс Лидеры России - финал. День второй. Сочи, портрет, артюхов дмитрий
Ожидается, что Дмитрий Артюхов продлит карантин в ближайшие часы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ближайшие часы власти ЯНАО сделают официальное заявление о карантине в регионе, прежний срок которого истекает 1 октября. Решением губернатора Дмитрия Артюхова режим повышенной готовности на Ямале будет продлен или отменен. Информацию о готовящемся заявлении подтвердили URA.RU в пресс-службе губернатора.

Ожидается, что из-за новой волны заражений карантин в ЯНАО сохранится минимум до середины октября. Ситуация с эпидемией стала стремительно ухудшаться в последние дни. По официальным данным, с 24 по 30 сентября в регионе заболели 735 человек. В округе стали ежедневно подтверждать более ста случаев заражения коронавирусом, последний раз такое было в конце июля — начале августа. По темпам распространения инфекции ЯНАО на сегодняшний день занимает второе место в России.

В предыдущий раз карантин в ЯНАО был продлен на две с половиной недели. 14 сентября окружные власти объявили, что в регионе сохраняются все меры безопасности. В местах скопления людей обязательно ношение масок, также ямальцы должны соблюдать социальную дистанцию. Для жителей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания в ЯНАО сохранился режим самоизоляции.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...