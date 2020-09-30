Губернатор Артюхов примет решение о карантине в ЯНАО

Ожидается, что Дмитрий Артюхов продлит карантин в ближайшие часы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ближайшие часы власти ЯНАО сделают официальное заявление о карантине в регионе, прежний срок которого истекает 1 октября. Решением губернатора Дмитрия Артюхова режим повышенной готовности на Ямале будет продлен или отменен. Информацию о готовящемся заявлении подтвердили URA.RU в пресс-службе губернатора.

Ожидается, что из-за новой волны заражений карантин в ЯНАО сохранится минимум до середины октября. Ситуация с эпидемией стала стремительно ухудшаться в последние дни. По официальным данным, с 24 по 30 сентября в регионе заболели 735 человек. В округе стали ежедневно подтверждать более ста случаев заражения коронавирусом, последний раз такое было в конце июля — начале августа. По темпам распространения инфекции ЯНАО на сегодняшний день занимает второе место в России.

В предыдущий раз карантин в ЯНАО был продлен на две с половиной недели. 14 сентября окружные власти объявили, что в регионе сохраняются все меры безопасности. В местах скопления людей обязательно ношение масок, также ямальцы должны соблюдать социальную дистанцию. Для жителей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания в ЯНАО сохранился режим самоизоляции.