На Ямале вновь заражаются больше ста человек в сутки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Ямало-Ненецком автономном округе коронавирусом заболели 129 человек, сообщил региональный оперативный штаб. Темпы распространения инфекции в ЯНАО одни из самых высоких в России, серьезнее ситуация только в Москве. Из-за этого Ямал близок к повторению судьбы столицы, где с 28 сентября вернули карантинные меры.

По уровню распространения коронавируса ЯНАО вышел на второе место в стране. Сейчас коэффициент Rt в округе равен 1,38. Больше только у Москвы, где этот показатель равен 1,65. При таком значении, как у ЯНАО, регионам рекомендовано оставаться на первом этапе снятия карантина и сохранять строгие ограничения. Однако на Ямале с начала сентября продолжается третий этап с минимальными запретами.

По данным ямальского оперштаба, больше всего новых случаев приходится на Муравленко, где за сутки заразился 41 человек. В Ноябрьске выявлено 28 пациентов, а в Салехарде — 21. Стабильной остается ситуация в Новом Уренгое, где заболели четыре человека. На месторождениях вирус подхватили девять вахтовиков. Всего в ЯНАО подтверждено 15 404 случая. Вылечился 13 441 пациент, жертвами стали 99 ямальцев.

Общий карантин в ЯНАО действует до 1 октября. Ожидается, что ситуация с заражениями вынудит губернатора Дмитрия Артюхова продлить режим ограничений. Если эпидемия продолжит расти в округе не исключен возврат жестких запретов.