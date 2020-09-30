Сын челябинского экс-губернатора Дубровского проиграл суд РПЦ

Фирме Александра Дубровского (в центре) придется вернуть церковникам почти 8 млн рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Принадлежащее сыну челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Александру ООО «ЧелябСтройКомплект» проиграло судебный процесс магнитогорскому «Духовно-просветительскому центру имени священномученика Петра, Митрополита Крутицкого». Об этом сообщили URA.RU в 18-м арбитражном апелляционном суде.

«Решение Арбитражного суда Челябинской области от 22 июля 2020 года оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью „ЧелябСтройКомплект“ — без удовлетворения», — говорится в постановлении суда. Теперь фирма сына экс-губернатора может обжаловать его в Арбитражном суде Уральского округа. Александр Дубровский не комментирует URA.RU ход разбирательства.

Церковь в лице «Духовно-просветительского центра имени священномученика Петра, Митрополита Крутицкого» потребовала с «ЧелябСтройКомплекта» 7,5 млн рублей за срыв сроков строительства здания, субсидию на которое выделило Федеральное агентство по делам национальностей. Компания Дубровского-младшего подала встречный иск, намереваясь взыскать 2,8 млн рублей, в том числе задолженность в 1,5 млн рублей, неустойку в 50 тысяч рублей и убытки в 1,3 млн рублей. Однако в июле Арбитражный суд Челябинской области отклонил его, удовлетворив все требования структуры РПЦ.

Учредителем «ЧелябСтройКомплекта» до 29 июня 2018 года являлся бывший глава Челябинской области Борис Дубровский, который переоформил фирму на сына. Сразу несколько компаний ранее объявили о намерении подать в суд на банкротство ЧСК из-за долгов.