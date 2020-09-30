30 сентября 2020
29 сентября 2020

В тюменском аэропорту задержали рейсы из-за тумана

© Служба новостей «URA.RU»
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Первое свидание, места: сквер Якова Неумоева, клуб Байконур/Горький, Шоколадница, Аэропорт, бар Творчество. Тюмень, рощино
Из-за тумана произошла задержка двух самолетов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В тюменском аэропорту «Рощино» из-за тумана с утра были задержаны вылеты двух рейсов по направлениям Москва и Надым. Максимальная задержка составила 1 час 18 минут. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Из-за тумана задержка более 20 минут произошла на рейсах по маршрутам «Тюмень — Внуково (Москва)» и «Тюмень — Надым», — отметили в Рощино. В столицу самолет совместного рейса авиакомпаний Utair и «Ямал» вылетел на 35 минут позже расписания в 7:50 и благополучно приземлился в аэропорту назначения.

Пассажирам рейса «Тюмень — Надым», который выполняла авиакомпания «Ямал», пришлось ждать чуть дольше. Самолет вылетел в 10:13, тогда как по расписанию должен был отправиться в 8:55 утра. Ранее URA.RU сообщало, что 21 августа несколько авиарейсов компаний «Победа» и «Азимут» не смогли сесть в аэропорту Рощино из-за сильного тумана.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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