Военные в Карабахе сбили самолет Азербайджана

В Карабахе сообщили о сбитом азербайджанском вертолете Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Военные непризнанной Нагорно-Карабахской республики сбили вертолет ВВС Азербайджана. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны республики.

«Подразделения Армии обороны (Карабаха) <…> сбили боевой вертолет противника», — цитирует сообщение РИА «Новости». Отмечается, что воздушное судно упало на территорию Ирана.

Ранее в Минобороны Армении сообщили, что Турецкий истребитель F-16 сбил армянский самолет Су-25. Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун полностью опровергает эти заявления. Министерство обороны Нагорно-Карабахской республики сообщило о гибели в боях 23 военнослужащих в зоне конфликта. С начала боевых действий сторона потеряла 104 бойца, передает «Национальная служба новостей».