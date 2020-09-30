30 сентября 2020
29 сентября 2020

Пермские школы массово закрывают на карантин из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа №127. Первый учебный день после нападения. Пермь, скамейка, портфель
Коронавирус выявлен в 51 пермской школе Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Пермском крае из-за коронавируса закрыли на карантин по одному классу в 51 школе. Об этом в Instagram рассказала министр здравоохранения региона Оксана Мелехова. Также COVID-19 выявлен в 11 детских садах, семи средне-специальных учебных заведениях и 11 вузах.

«На 1 октября в 51 школе Пермского края приостановлена деятельность классов. Учреждения находятся в Перми, Кунгуре, Орде, Звездном, Юсьве, Лысьве, Суксуне, Кудымкаре, Осе, Барде, Чайковском, Полазне», — сообщила Мелехова. Она пояснила, что в школах выявлено по одному случаю заболевания COVID-19.

Детские сады, в которых закрыто 11 групп на карантин, находятся в Перми, Чайковском и Юсьве. Коронавирус выявлен в средне-специальных учебных заведениях, расположенных в Перми, Соликамске, Краснокамске и Чайковском.

В Пермском крае инфекция выявлена у 9827 (+80) человек, выздоровело 9733 (+48) пациента, зафиксировано 358 летальных исходов (279 — непосредственно от COVID-19). Также URA.RU рассказывало, что педагога из Перми заставляют выходить на работу, несмотря на контакт заболевшим COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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