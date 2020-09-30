30 сентября 2020

В Челябинской области вслед за туманами придет снегопад

© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода. Челябинск, снег, непогода, дождь
Короткое «бабье лето» сменится для челябинцев промозглой осенью Фото: Сергей Леонов © URA.RU

Вслед за туманами, вторые сутки подряд срывающими авиарейсы, на Челябинскую область надвигаются снегопады. О резком ухудшении погоды предупредили синоптики.

В пятницу и субботу в регионе дневные температуры будут практически летними — до плюс 19-20 градусов. Ночами уже привычно будет холодать практически до нуля. Соответственно, утро 2 и 3 октября обещает быть столь же туманным, как и последние два дня, когда в Челябинске приходилось прерывать работу аэропорта и переносить по времени визит президента Татарстана Рустама Минниханова. Всего проблемы возникли с приемом и отправкой двух десятков авиарейсов.

В воскресенье, 4 октября, туманы рассеются. На смену им придут мокрый снег и дожди. Ветер усилится до 6-11 метров секунду, днем похолодает до 8 градусов, а ночью столбик термометра и вовсе опустится ниже нуля.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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