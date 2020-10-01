Вице-премьер РФ собралась ликвидировать проект министра Кобылкина

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, курирующая в правительстве экологическую повестку, пообещала, что нацпроект «Экология» ждет новая концепция. Об этом на заседании Координационного совета при ОП РФ по национальным проектам и народосбережению заявил аудитор Счетной палаты Михаил Мень.
«Мы с Абрамченко долго обсуждали нацпроект „Экология“. Она меня заверила, что концепция новая будет утверждена. Надеюсь, что мы в ближайшее время увидим взвешенное решение, мы очень его ждем. Изменений нужно очень много», — пояснил аудитор.
Ранее URA.RU сообщало, что вице-премьер Виктория Абрамченко попытается изменить под себя содержание нацпроекта «Экология» и таким образом войдет в конфликт с министром природы РФ Дмитрием Кобылкиным, который готовил его действующую версию. Как объяснил высокопоставленный источник агентства, у зампреда правительства были свои взгляды на реализацию нацпроекта. Сейчас у Абрамченко и Кобылкина, продолжает инсайдер URA.RU, действительно есть проблемы с коммуникацией.
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