Дочь челябинского олигарха Аристова избавилась от двух активов

Бизнес-активы Елены Кретовой перешли к сыну гендиректора ЧЭМК Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Челябинские олигархи Аристов и Антипов делят бизнес

Дочь бизнесмена Александра Аристова Елена Кретова избавилась от двух активов, связанных с единственным в Челябинске аквапарком. Владельцем фирм «Дельфин» и «Планета „Ариант“», ранее принадлежащих Кретовой, стал Евгений Ходоровский. Сделка состоялась в рамках раздела бизнеса между Александром Аристовым и Юрием Антиповым, сообщил URA.RU источник в окружении бизнесменов.

«Фирмы создавались для управления бассейном „Ариант“, где находится единственный в Челябинске аквапарк, — пояснил URA.RU источник. — В ходе раздела бизнеса стороны договорились, что бассейн отойдет к Антипову, вместе с Челябинским электрометаллургическим комбинатом (ЧЭМК). Теперь это оформлено юридически. Евгений Ходоровский является доверенным лицом Антипова».

Инсайдер напомнил, что Антипов уже создал новую фирму для работы с бассейном — ООО «Центр спорта и отдыха», дочернее предприятие ЧЭМК. Две недели назад эту фирму переименовали в «Электрометаллург». Так ранее назывался бассейн «Ариант» и Антипов вернул прежнее название учреждению, заодно переименовав фирму.

Евгений Ходоровский — сын гендиректора ЧЭМК Павла Ходоровского. В пресс-службе Антипова URA.RU подтвердили, что фирмы перешли к Ходоровскому-младшему. В пресс-службе Аристова от комментариев воздержались.

Финансово-промышленная группа Аристова и Антипова считалась одной из самых влиятельных в регионе. В мае 2020 года олигархи сообщили о разделе бизнес-активов. Антипову передали металлургическую отрасль, вместе с ЧЭМК. Аристову — производство и реализацию продуктов, а также и товарный знак «АРИАНТ».