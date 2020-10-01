Максиму Фадееву вызвали скорую помощь

Медики подозревают у Максима Фадеева перелом ребер
Продюсер и композитор Максим Фадеев получил серьезные травмы при катании на электросамокате. Знаменитости пришлось вызывать скорую помощь, сообщают СМИ.
«Медики запретили ему подниматься с постели. Врачи подозревают серьезный ушиб грудной клетки и переломы ребер», — сообщает издание Super.ru.
Фадеев признался, что ему сейчас тяжело дышать и даже разговаривать. Падение с самоката случилось на полной скорости, уточнил продюсер. Транспортное средство 52-летний композитор приобрел летом.
Подписывайтесь на URA.RU в