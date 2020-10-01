Максиму Фадееву вызвали скорую помощь

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Максим Фадеев, фадеев максим
Медики подозревают у Максима Фадеева перелом ребер Фото: страница Максима Фадеева в Instagram @fadeevmaxim

Продюсер и композитор Максим Фадеев получил серьезные травмы при катании на электросамокате. Знаменитости пришлось вызывать скорую помощь, сообщают СМИ.

«Медики запретили ему подниматься с постели. Врачи подозревают серьезный ушиб грудной клетки и переломы ребер», — сообщает издание Super.ru.

Фадеев признался, что ему сейчас тяжело дышать и даже разговаривать. Падение с самоката случилось на полной скорости, уточнил продюсер. Транспортное средство 52-летний композитор приобрел летом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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