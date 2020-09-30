Глава региона поддержала всех троих, но обратила внимание на проблемы, которые еще предстоит решить Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Главы Белоярского района, Когалыма и Покачей заявили о желании переизбраться на новые сроки. Осенью у них заканчиваются полномочия в качестве мэров. Все трое заручились поддержкой губернатора ХМАО Натальи Комаровой, их встречи транслировались в прямом эфире в instagram-аккаунте главы региона.

«Главы лично представили губернатору Югры итоги работы, отчитались о ходе реализации национальных проектов в муниципальном образовании, о социально-экономической ситуации, перспективах развития, об основных проблемах и действиях, принимаемых для их решения, о реализованных в муниципальном образовании при поддержке правительства Югры инициативах», — рассказали URA.RU в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Губернатор, выслушав по очереди троих мэров, заявила о поддержке их решений идти на переизбрание, пожелав успехов. При этом же глава региона обратила внимание на проблемы, которые еще предстоит решить. Все три мэра — опытные руководители. Так, глава Белоярского района Сергей Маненков, возглавляет территорию с 2005 года (но фактический опыт его работы в управлении муниципалитетом можно отсчитывать с 1991 года, когда он был мэром Белоярского). Николай Пальчиков руководит Когалымом с 2013 года, как и мэр Покачей — Владимир Степура.

Ранее URA.RU писало, что осенью в ХМАО может смениться четверть действующих мэров. При этом некоторым из них будет сложнее получить поддержку у местных депутатов — там где после осенних выборов в муниципальные думы появились оппозиционные фракции.