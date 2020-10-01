Пока сложно предсказать, как все-таки поведет себя рубль Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

От ситуации в Нагорном Карабахе будет сильно зависеть курс рубля. В случае выхода ее из-под контроля, российская валюта может преодолеть отметку в 82 рубля за доллар, рассказал URA.RU экономист Никита Масленников.

«Если в Карабахе будет ситуация, выходящая из-под контроля, то мы увидим короткое колебание до 82-83 рублей за доллар и выше», — считает Масленников. В таком случае Центральному Банку России придется вмешаться и выравнивать курс валюты, объяснил экономист.

Однако пока прогноз скорее оптимистичный, считает эксперт. Он уверен, рубль будет подниматься, если ситуация в Карабахе нормализуется. Однако для улучшения ситуации должны стабилизироваться и другие геополитические риски. Если оптимистичный прогноз сбудется, можно рассчитывать, что рубль вернется в коридор от 70 до 75 за доллар, заверил Масленников.