Ученые открыли опасную мутацию коронавируса

В лабораторных условиях изменение белка вируса происходит за считанные секунды Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирус мутировал уже минимум 10 раз и стал более заразным. Это связано с изменением спайковых белков, которые помогают вирусу закрепляться в организме, заявила международная команда ученых.

«Коронавирус весь покрыт спайковыми белками, и, вероятно, только небольшая их часть видоизменяется, что усложняет задачу обнаружения этих участков», — приводит объяснение ученых «Ридус». Такие изменения помогают коронавирусу проще попадать в организм.

Примечательно, что в лабораторных условиях белки способны трансформироваться за 60 секунд, говорят исследователи. В жизни это происходит медленнее, успокаивают ученые. Они также подчеркнули, что мутации нормальны для всех вирусов. Просто у одних они происходят медленнее, а у других — быстрее.

1 октября стало известно, что в России продолжает быстро расти число зараженных COVID-19. За сутки выявлено почти 9000 новых больных.