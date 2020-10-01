Ученые открыли опасную мутацию коронавируса

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В лабораторных условиях изменение белка вируса происходит за считанные секунды Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Коронавирус мутировал уже минимум 10 раз и стал более заразным. Это связано с изменением спайковых белков, которые помогают вирусу закрепляться в организме, заявила международная команда ученых.

«Коронавирус весь покрыт спайковыми белками, и, вероятно, только небольшая их часть видоизменяется, что усложняет задачу обнаружения этих участков», — приводит объяснение ученых «Ридус». Такие изменения помогают коронавирусу проще попадать в организм.

Примечательно, что в лабораторных условиях белки способны трансформироваться за 60 секунд, говорят исследователи. В жизни это происходит медленнее, успокаивают ученые. Они также подчеркнули, что мутации нормальны для всех вирусов. Просто у одних они происходят медленнее, а у других — быстрее.

1 октября стало известно, что в России продолжает быстро расти число зараженных COVID-19. За сутки выявлено почти 9000 новых больных.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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