Соловьев назвал радиостанцию «Эхо Москвы» собранием недостойных

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Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, соловьев владимир
Журналист отметил, что не интересуется деятельностью сайта, призвав россиян последовать его примеру и не посещать этот ресурс Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Редакция сайта «Эхо Москвы» постоянно устраивает опросы среди своей аудитории, предлагая рассмотреть американских политиков в качестве главы России. Такую идею можно рассматривать как отсылку на ангажированность издания, заявил телеведущий Владимир Соловьев.

Журналист отметил, что не интересуется деятельностью сайта, призвав россиян последовать его примеру и не посещать этот ресурс. Как отметил Соловьев, разумный материал на портале отыскать не получится ввиду отсутствия мыслительных процессов у составителей подобных голосований.

«Это как в Библии — не ходите на собрание недостойных. Так действительно будет гораздо лучше», — отметил Соловьев в интервью «Федеральному агентству новостей». Говоря о главном редакторе радиостанции Алексее Венедиктове, он отметил, что журналист пренебрежительно относится к нашей власти и хвалится неформальными связями с правительством.

Ранее Соловьёв нагрубил редакторам в прямом эфире своего шоу «Соловьёв LIVE» на YouTube. Его сотрудники перепутали флаги Азербайджана и Армении.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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