Соловьев назвал радиостанцию «Эхо Москвы» собранием недостойных

Редакция сайта «Эхо Москвы» постоянно устраивает опросы среди своей аудитории, предлагая рассмотреть американских политиков в качестве главы России. Такую идею можно рассматривать как отсылку на ангажированность издания, заявил телеведущий Владимир Соловьев.
Журналист отметил, что не интересуется деятельностью сайта, призвав россиян последовать его примеру и не посещать этот ресурс. Как отметил Соловьев, разумный материал на портале отыскать не получится ввиду отсутствия мыслительных процессов у составителей подобных голосований.
«Это как в Библии — не ходите на собрание недостойных. Так действительно будет гораздо лучше», — отметил Соловьев в интервью «
Ранее Соловьёв нагрубил редакторам в прямом эфире своего шоу «Соловьёв LIVE» на YouTube. Его сотрудники перепутали флаги Азербайджана и Армении.
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