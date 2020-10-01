Туроператоры готовят варианты эвакуации россиян Фото: Нина Калинина © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Риск закрытия границ между Россией и Турцией, действительно, есть. Из-за этого операторы уже сейчас рассматривают возможные варианты эвакуации российских граждан из страны. Об этом заявила сотрудница турфирмы, работающая на турецком направлении.

«Мы на всякий случай прорабатываем варианты, морально готовы к эвакуации. Но вообще-то особых вариантов нет: будем рассчитывать на вывозные рейсы, как это было весной», — заявила представительница туроператора «Московскому комсомольцу».

Она отметила, что турфирма пыталась продумать вывоз россиян сухопутным и морским путем, однако границы Евросоюза и Украины закрыты. «Поэтому наша тактика — на всякий случай быть готовыми разместить клиентов, обеспечить базовые потребности», — подчеркнула сотрудница. Также она выразила надежду, что закрывать страну не будут. В Турции же не верят в закрытие границ. Владелец экскурсионного бюро Низам заявил, что в стране даже нет слухов об этом. «И нашим, и вашим людям надо зарабатывать деньги, зачем сейчас закрывать границы? Тем более, что санитарный контроль в аэропорту работает», — отметил он. Россияне, отдыхающие в Турции, тоже относятся к ситуации спокойно. Они отметили, что в Турции «нет никакой истерии по поводу коронавируса, страна живет в нормальном режиме».

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил URA.RU, что в России скорее всего не станут закрывать границы. Он отметил, что стране предстоит снова пережить подъем заболеваемости коронавирусом. Однако ситуация не станет такой, как весной.