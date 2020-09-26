Закроются ли границы России во второй раз. Прогноз вирусолога

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Аэропорт Кольцово во время пандемии коронавируса. Екатеринбург, аэропорт кольцово, эпидемия, терминал а, медицинская маска, пассажиры, covid-19, коронавирус
Россияне должны взвешивать риски перед поездками, напомнил Анатолий Альтштейн Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России скорее всего не станут снова закрывать границы, однако люди должны осознавать, что подвергают себя риску при путешествиях. Таким мнением с URA.RU поделился заслуженный деятель науки РФ, вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Не думаю, что границы снова закроют, но люди должны сами решать, стоит ли рисковать и ехать куда-то. Дело же не в странах, а в том, что люди в принципе перемещаются. Сейчас нет каких-то безопасных или особенно опасных районов. Пандемия есть везде и везде она продолжается», — рассказал Альтштейн.

России предстоит снова пережить подъем заболеваемости коронавирусом, предупредил ученый. Однако ситуация не станет такой, как весной. «Осенний период вызовет подъем заболеваемости, но не думаю, что у нас дойдет до весенних цифр у нас не дойдет. Но рост заболевших будет продолжаться», — заключил Альтштейн.

Об ухудшении ситуации с коронавирусом ранее предупреждал бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов. По его прогнозу, пандемия нанесет по РФ новый удар и если больницы не справятся, в регионы вернется режим самоизоляции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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