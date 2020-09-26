Россияне должны взвешивать риски перед поездками, напомнил Анатолий Альтштейн Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России скорее всего не станут снова закрывать границы, однако люди должны осознавать, что подвергают себя риску при путешествиях. Таким мнением с URA.RU поделился заслуженный деятель науки РФ, вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Не думаю, что границы снова закроют, но люди должны сами решать, стоит ли рисковать и ехать куда-то. Дело же не в странах, а в том, что люди в принципе перемещаются. Сейчас нет каких-то безопасных или особенно опасных районов. Пандемия есть везде и везде она продолжается», — рассказал Альтштейн.

России предстоит снова пережить подъем заболеваемости коронавирусом, предупредил ученый. Однако ситуация не станет такой, как весной. «Осенний период вызовет подъем заболеваемости, но не думаю, что у нас дойдет до весенних цифр у нас не дойдет. Но рост заболевших будет продолжаться», — заключил Альтштейн.

Об ухудшении ситуации с коронавирусом ранее предупреждал бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов. По его прогнозу, пандемия нанесет по РФ новый удар и если больницы не справятся, в регионы вернется режим самоизоляции.