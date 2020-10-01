Трамп ушел на самоизоляцию

Президент США Дональд Трамп отправился на самоизоляцию вместе со своей супругой Меланией. Такое решение американский лидер принял после того, как у его советницы Хоуп Хикс выявили COVID-19.
«У Хоуп Хикс, которая так много работала без малейших перерывов, тест на коронавирус только что дал положительный результат. Ужасно!» — написал в своем Twitter Трамп. Сейчас он и его супруга ждут свои результаты теста на коронавирус — до этого они будут находиться на самоизоляции.
Ранее Дональд Трамп провел первые дебаты со своим соперником на выборах от партии демократов Джо Байденом, напоминает агентство Nation News. Байден, в частности, назвал Трампа «щенком Путина», однако глава Белого дома не остался в долгу.
По данным университета Джона Хопкинса, США находится на первом месте по числу заболевших коронавирусом в мире. На сегодняшний день в стране зафиксировано более 7 млн заболевших.
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