01 октября 2020

Трамп ушел на самоизоляцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг у американского консульства против геноцида русских. Екатеринбург, америка, флаг сша
Лидер США ждет результат теста на COVID Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Президент США Дональд Трамп отправился на самоизоляцию вместе со своей супругой Меланией. Такое решение американский лидер принял после того, как у его советницы Хоуп Хикс выявили COVID-19.

«У Хоуп Хикс, которая так много работала без малейших перерывов, тест на коронавирус только что дал положительный результат. Ужасно!» — написал в своем Twitter Трамп. Сейчас он и его супруга ждут свои результаты теста на коронавирус — до этого они будут находиться на самоизоляции.

Ранее Дональд Трамп провел первые дебаты со своим соперником на выборах от партии демократов Джо Байденом, напоминает агентство Nation News. Байден, в частности, назвал Трампа «щенком Путина», однако глава Белого дома не остался в долгу.

По данным университета Джона Хопкинса, США находится на первом месте по числу заболевших коронавирусом в мире. На сегодняшний день в стране зафиксировано более 7 млн заболевших.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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