Власти челябинского города передумали закрывать школы на карантин

Мэрия Снежинска (Челябинская область) не будет отправлять школы на карантин из-за ОРВИ и коронавируса. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, это решение приостановлено.
«Решение приостановлено до согласования с правительством Челябинской области», — уточнили в пресс-службе. На карантин с обучением в дистанционном режиме школы собирались отправить с 5 по 18 октября. Также с 3 октября планировалось приостановить работу внешкольных учреждений.
По последним данным в городе заразилось 211 человек, 88 человек продолжают лечение. Ранее сообщалось, что в Снежинске сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий.
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