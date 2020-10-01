01 октября 2020
30 сентября 2020

Власти челябинского города передумали закрывать школы на карантин

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Школа. Курган, школа, школьники, ученики, уроки
Пока школьники продолжат учиться вместе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Мэрия Снежинска (Челябинская область) не будет отправлять школы на карантин из-за ОРВИ и коронавируса. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, это решение приостановлено.

«Решение приостановлено до согласования с правительством Челябинской области», — уточнили в пресс-службе. На карантин с обучением в дистанционном режиме школы собирались отправить с 5 по 18 октября. Также с 3 октября планировалось приостановить работу внешкольных учреждений.

По последним данным в городе заразилось 211 человек, 88 человек продолжают лечение. Ранее сообщалось, что в Снежинске сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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