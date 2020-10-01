01 октября 2020
30 сентября 2020

В Челябинской области госпитализировали мэра

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание с главами муниципальных образований Челябинской области, сапрыкин игорь
У Игоря Сапрыкина подозрение на серьезную пневмонию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Мэр Снежинска (Челябинская область) Игорь Сапрыкин госпитализирован с ковидной пневмонией. Об этом URA.RU сообщили источники.

«Сапрыкина увезли в больницу с подозрением на ковидную пневмонию», — сообщили источники. В пресс-службе мэрии Снежинска не ответили на звонок корреспондента URA.RU.

Ранее стало известно, что мэрия Снежинска передумала отправлять школы на карантин из-за ОРВИ и коронавируса. Решение было приостановлено до согласования с правительством Челябинской области. «Такие решения принимаются только на областном штабе», — сообщили URA.RU в правительстве.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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