В Челябинской области госпитализировали мэра

У Игоря Сапрыкина подозрение на серьезную пневмонию
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Мэр Снежинска (Челябинская область) Игорь Сапрыкин госпитализирован с ковидной пневмонией. Об этом URA.RU сообщили источники.
«Сапрыкина увезли в больницу с подозрением на ковидную пневмонию», — сообщили источники. В пресс-службе мэрии Снежинска не ответили на звонок корреспондента URA.RU.
Ранее стало известно, что мэрия Снежинска передумала отправлять школы на карантин из-за ОРВИ и коронавируса. Решение было приостановлено до согласования с правительством Челябинской области. «Такие решения принимаются только на областном штабе», — сообщили URA.RU в правительстве.
Подписывайтесь на URA.RU в