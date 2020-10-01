01 октября 2020
30 сентября 2020

Врачи ХМАО назвали самые заразные города региона

© Служба новостей «URA.RU»
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В перинатальном центре открывается новая госпитальная база для больных коронавирусом. Челябинск, вход запрещен, инфекция, инфекционное отделение, врач, медик, красная зона
Врачи уже неоднократно призывали к соблюдению мер безопасности, но статистика говорит о том, что рекомендации игнорируются Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Самыми заразными городами ХМАО, то есть теми, где больше всего заболевших коронавирусом за сутки, согласно официальной статистике стали Ханты-Мансийск и Сургут. Самым безопасным с эпидемиологической точки зрения пока является Нижневартовский район. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 153 новых случая COVID-19 в 18 муниципалитетах. На момент выявления у 102 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 24 зафиксирована пневмония, у 27 человек — бессимптомно», — добавили в оперштабе.

В Ханты-Мансийске 40 заболевших, в Сургуте — 29. Коэффициент распространения инфекции в целом по региону снизился до единицы, но в отдельных муниципалитетах он значительно выше, что позволяет говорить о низкой дисциплине жителей этих городов. Общая география распространения инфекции по региону выглядит так:

  • Ханты-Мансийск — 40;
  • Сургут — 29;
  • Радужный — 13;
  • Урай — 12;
  • Октябрьский район — 10;
  • Нефтеюганск — 9;
  • Нижневартовск — 7;
  • Нефтеюганский район — 7;
  • Сургутский район — 7;
  • Нягань — 4;
  • Мегион — 3;
  • Березовский район — 3;
  • Когалым — 2;
  • Югорск — 2;
  • Советский район — 2;
  • Пыть-Ях — 1;
  • Кондинский район — 1;
  • Нижневартовский район — 1.

Всего: 153 человека

По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 38 пациентов тяжелое, 20 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 189 человек.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова до 18 октября продлила режим самоизоляции для югорчан, которые входят в группу риска из-за коронавируса. Закрыты детские игровые комнаты, развлекательные центры и кальянные.

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