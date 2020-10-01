Врачи ХМАО назвали самые заразные города региона

Самыми заразными городами ХМАО, то есть теми, где больше всего заболевших коронавирусом за сутки, согласно официальной статистике стали Ханты-Мансийск и Сургут. Самым безопасным с эпидемиологической точки зрения пока является Нижневартовский район. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 153 новых случая COVID-19 в 18 муниципалитетах. На момент выявления у 102 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 24 зафиксирована пневмония, у 27 человек — бессимптомно», — добавили в оперштабе.
В Ханты-Мансийске 40 заболевших, в Сургуте — 29. Коэффициент распространения инфекции в целом по региону снизился до единицы, но в отдельных муниципалитетах он значительно выше, что позволяет говорить о низкой дисциплине жителей этих городов. Общая география распространения инфекции по региону выглядит так:
- Ханты-Мансийск — 40;
- Сургут — 29;
- Радужный — 13;
- Урай — 12;
- Октябрьский район — 10;
- Нефтеюганск — 9;
- Нижневартовск — 7;
- Нефтеюганский район — 7;
- Сургутский район — 7;
- Нягань — 4;
- Мегион — 3;
- Березовский район — 3;
- Когалым — 2;
- Югорск — 2;
- Советский район — 2;
- Пыть-Ях — 1;
- Кондинский район — 1;
- Нижневартовский район — 1.
Всего: 153 человека
По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 38 пациентов тяжелое, 20 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 189 человек.
Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова до 18 октября продлила режим самоизоляции для югорчан, которые входят в группу риска из-за коронавируса. Закрыты детские игровые комнаты, развлекательные центры и кальянные.
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