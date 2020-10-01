01 октября 2020
30 сентября 2020

В Тюмени стремительно растет число зараженных коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие торгового центра
В Тюменской области коронавирусом заразились 87 человек Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Тюменской области выявили 87 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по противодействию COVID-19. Это на шесть человек больше, чем днем ранее. В последнюю неделю в регионе стремительно нарастает заболеваемость инфекцией — последний раз столь быстрый прирост, по 6 новых заболевших в сутки, наблюдался в конце июля.

«Тюменская область — 87 [новых случаев заражения коронавирусом]», — приводится в сообщении федерального штаба по борьбе с инфекцией. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 9674 человек. За сутки по данным федерального оперштаба была зарегистрирована одна новая смерть от COVID-19, региональный оперштаб пока данной информации не озвучивал. От инфекции за последние сутки вылечились 30 человек.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменскую область завезли первую партию вакцины от коронавируса. Получить ее смогут сотрудники медицинских учреждений, а также преподаватели. Массово вакцинация в регионе планируется на конец 2020 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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