В Азербайджане раскрыли, как начался конфликт в Карабахе

В Азербайджане заявили, что открыли огонь для защиты мирных жителей (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана открыли ответный огонь по военным объектам Армении ради защиты мирных жителей. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Азиз оглы Байрамов.

«Для наших военнослужащих целями являются исключительно военные объекты противника. Был сделан призыв гражданским лицам находиться подальше от военных объектов, чтобы не подвергать свои жизни угрозе», — рассказал News.ru Байрамов.

Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что, говоря о 20% оккупированной территории, подразумевается не только территория Нагорного Карабаха, но и семи близлежащих районов. До оккупации на этих территориях проживало более 700 тысяч азербайджанцев. «Линия соприкосновения проходит по внешней границе данных районов. За линией соприкосновения с армянской стороны практически нет густонаселенных объектов, а с азербайджанской — находятся города и деревни», — объяснил Байрамов. По его словам, Армения использует данный факт, и в Азербайджане это считают военным преступлением.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Сообщалось, что обстрелу подверглись как населенные пункты, так и места дислокации военных с обеих сторон. Оба государства — Армения и Азербайджан, а также непризнанный Нагорный Карабах, — ввели военное положение. Вместе с тем президент Армении Армен Саркисян заявил, что Турция оказывает помощь Азербайджану в войне против Карабаха, пишет «Национальная служба новостей».

В Кремле заявили, что обострение ситуации в Нагорном Карабахе является поводом для беспокойства Москвы и других стран. Москва призвала незамедлительно прекратить военные действия.