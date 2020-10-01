Евгений Куйвашев призвал свердловчан соблюдать санитарные меры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области 2 сентября зарегистрировано 164 новых случая COVID-19, сообщил региональный штаб по борьбе с коронавирусом. Значительный рост числа заболевших объясняет обеспокоенность свердловского губернатора Евгения Куйвашева, который призвал строже соблюдать карантинные меры.

«Состояние 100 госпитализированных оценивается как тяжелое, 87 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 45 — на аппаратах ИВЛ», — уточнили в штабе. Еще 556 пациентов находятся в больницах в состоянии средней тяжести.

За сутки зарегистрировано два случая смерти больных коронавирусом. Общее число случаев — 607. Выписано 89 человек. Общее число выписанных достигло 21 967 пациентов. С начала пандемии в области заболело 29 475 человек.