01 октября 2020

Cвердловский Роспотребнадзор объяснил COVID-панику губернатора. Свежие данные о числе пациентов

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Совещание в полпредстве по параду Победы. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев призвал свердловчан соблюдать санитарные меры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области 2 сентября зарегистрировано 164 новых случая COVID-19, сообщил региональный штаб по борьбе с коронавирусом. Значительный рост числа заболевших объясняет обеспокоенность свердловского губернатора Евгения Куйвашева, который призвал строже соблюдать карантинные меры.

«Состояние 100 госпитализированных оценивается как тяжелое, 87 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 45 — на аппаратах ИВЛ», — уточнили в штабе. Еще 556 пациентов находятся в больницах в состоянии средней тяжести.

За сутки зарегистрировано два случая смерти больных коронавирусом. Общее число случаев — 607. Выписано 89 человек. Общее число выписанных достигло 21 967 пациентов. С начала пандемии в области заболело 29 475 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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