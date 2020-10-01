Школы в Пермском крае досрочно отправляют учеников на каникулы

Школьники ушли на каникулы со 2 октября Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае школы начали досрочно отправлять учеников на каникулы. Причиной послужила неблагоприятная эпидемиологическая ситуация — несколько дней подряд в регионе растет число заболевших коронавирусной инфекцией. Со 2 октября на каникулы ушли ученики школы №1 города Губахи. Об этом сообщается на официальной странице образовательного учреждения в соцсетях.

«Для сохранения здоровья ваших детей и педагогических коллективов принято решение о внесении изменений в годовой календарный график работы школы. Период со 2 по 11 октября объявляется каникулярным временем», — указано в сообщении, размещенном в соцсетях.

Аналогичным образом поступили и другие школы Губахинского округа. Уведомления об изменениях в календарный план занятий уже внесены образовательными учреждениями, информирует интернет-ресурс «Медиа-КУБ». По данным на 2 октября в Губахе выявлено 115 зараженных коронавирусом.

«В большинстве школ Губахи каникулы начинаются 5 октября, поскольку учебный процесс разделен на триместры. Однако школа вправе перенести каникулы на несколько дней, самостоятельно определив каникулярные сроки. Школы, в которых учебный процесс разделен проходит по четвертям, продолжат свою работу», — пояснили URA.RU в пресс-службе министерства образования Пермского края. Ранее в краевом минобре отмечали, что вопрос о введении в школах досрочных каникул пока не рассматривается.

URA.RU рассказывало, что ряд школ отправили учеников на дистанционное обучение. Это связано с выявленными случаями заражения коронавирусном как учащихся, так и педагогов.