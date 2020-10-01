В ХМАО «Газпром» вновь переходит на удаленку из-за коронавируса

Офисные сотрудники «Газпрома» будут работать из дома Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО в подразделениях компании «Газпром» вновь начался процесс перевода сотрудников на дистанционный режим работы из-за угрозы распространения коронавируса. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службах предприятий.

«В целях предупреждения мер по распространению новой коронавирусной инфекции мы обеспечиваем перевод на дистанционную работу административно-управленческий персонал в размере 40 процентов. Кроме того, на удаленный режим переходят сотрудники в возрасте старше 65 лет», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе «Газпром трансгаз Сургут». Там также уточнили, что новые требования начнет действовать с 5 октября.

В управлении корпоративных коммуникаций «Газпромнефть-Хантос» журналисту агентства сообщили, что переводят на удаленку 70 процентов персонала. «Этот процесс уже начался», — прокомментировали в компании. В пресс-службе «Газпромпереработки» заявили, что сургутский завод стабилизации конденсата относится к производству с непрерывным производственным процессом и там приняты все необходимые меры по противодействию COVID-19. «Обеспечена изоляция технологического персонала от других работников завода. В целом по заводу минимизировано количество инженерно-технического персонала, люди переведены на дистанционный режим работы. Единовременное присутствие персонала на предприятии сокращено более чем на 50%. Производственная программа выполняется в полном объёме», — прокомментировали в пресс-службе предприятия.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО за последнее время наблюдается подъем заболеваемости COVID-19. За прошедшие сутки больше всего новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Ханты-Мансийске и Сургуте.