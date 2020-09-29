Алексей Текслер готовит кадровую перезагрузку «ЕР» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президиум политсовета Челябинского регионального отделения «Единой России» обновится за счет омоложения партийных кадров и увеличен с 20 до 24 человек. Такое решение принял губернатор Алексей Текслер. Новый состав утвердят на партийной конференции 2 октября, где Текслера изберут секретарем отделения. Источник в «ЕР» рассказал URA.RU, как обновится партийная элита.

«Из состава президиума выйдут Галина Гаврилова, Александр Галкин, Александр Журавлев и Константин Захаров», — рассказал источник. Захаров не смог переизбраться депутатом ЗСО. Гаврилова была в президиуме как глава Тракторозаводского района Челябинска, но она ушла в отставку. В отношении Галкина проводится внутрипартийное расследование, его подозревают в помощи кандидату от «Справедливой России».

Сохранят свои места вице-губернаторы Ирина Гехт, Анатолий Векшин и Станислав Мошаров, спикер ЗСО Владимир Мякуш и ряд депутатов, мэр Челябинска Наталья Котова. Сохранит место и Марина Поддубная, проигравшая выборы в ЗСО. «Ей готовят новую должность в партии, — пояснил инсайдер.

В состав президиума введут детского омбудсмена Евгению Майорову, экс-мэра Южноуральска, ставшего депутатом ЗСО Александра Лазарева, депутата гордумы Челябинска Дениса Лапотышкина, а также депутатов ЗСО Михаила Видгофа и Алексея Денисенко. Кроме того, в президиум войдет гендиректор ОТВ Олег Гербер, который должен получить мандат депутата ЗСО. На заседаниях президиума также будет присутствовать председатель Контрольно-счетной палаты региона Алексей Лошкин, который должен возглавить контрольно-ревизионную комиссию «ЕР».

«Текслер задал курс на омоложение партийных кадров», — пояснил URA.RU источник в резиденции губернатора. На конференции также будут распределены руководящие должности в новом составе ЗСО. В пресс-службе губернатора от комментариев воздержались.