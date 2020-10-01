Губернатор Челябинской области Алексей Текслер согласовал новую структуру заксобрания региона. Как рассказал URA.RU источник в резиденции Текслера, также решен вопрос о том, какие должности останутся у спикера ЗСО Владимира Мякуша.
«Сначала были согласованы вице-спикеры и председатели комитетов, — напомнил URA.RU источник. — Теперь определились, кто за что отвечает, кто станет первым вице-спикером и кто возглавит фракцию „Единой России“. Фракция остается у Мякуша».
До выборов Мякуш руководил ЗСО, фракцией, комитетом по бюджету и региональным отделением «ЕР». «ЕР» перешла под контроль Текслеру. Комитетом по бюджету будет руководить Александр Лазарев, он же займет пост первого вице-спикера ЗСО. Несколько созывов подряд первым вице-спикером был Юрий Карликанов. Теперь он будет вице-спикером на не освобожденной основе, то есть без зарплаты. «Сам отказался от штатной ставки», — пояснил инсайдер. Карликанов станет отвечать за работу комитета по законодательству (Анатолий Брагин) и комитета по этике и регламенту (Василий Швецов).
Вице-спикер Вадим Ромасенко станет курировать комитет по промышленной политике (Павел Шиляев) и аграрный комитет (Вячеслав Евстигнеев). Анатолий Еремин в статусе вице-спикера будет отвечать за работу комитета по социальной политике (Сергей Буяков) и комитета по молодежной политике (Михаил Видгоф). Комитет по экологии (Михаил Махов) станет курировать вице-спикер Константин Струков. За вице-спикером Владимиром Павловым закрепят комитет по экономической политике (Евгений Илле). Вице-спикер Олег Голиков будет отвечать за комитета по строительству и ЖКХ, которым станет руководить сам.
Остается еще комитет по информационной политике, которым должен руководить Олег Гербер. Ему также планируется дать статус вице-спикера, но мандат ЗСО Гербер получит позже. Никто из будущих назначенцев свои должности пока не комментирует. Первая сессия ЗСО состоится 8 октября.
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