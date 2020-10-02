Музыкальный продюсер Максим Фадеев рассказал о своем состоянии после падения с самоката. По словам музыканта, ему пришлось вызвать скорую помощь из-за проблем с дыханием.
«Скорую вызывали потому что дышать было очень тяжело», — рассказал Фадеев в своем Instagram. По его словам, врачи диагностировали достаточно серьезный ушиб грудной клетки. Оправиться от падения ему удалось только после капельницы.
Ранее стало известно, что Максим Фадеев упал с самоката. Продюсер не удержался на транспортном средстве во время прыжка с трамплина и ударился грудной клеткой.
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