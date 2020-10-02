Фадеев рассказал о травмах при падении с трамплина. «Дышать было очень тяжело»

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Максим Фадеев неудачно приземлился после прыжка на самокате Фото: http://www.max-fadeev.ru/

Музыкальный продюсер Максим Фадеев рассказал о своем состоянии после падения с самоката. По словам музыканта, ему пришлось вызвать скорую помощь из-за проблем с дыханием.

«Скорую вызывали потому что дышать было очень тяжело», — рассказал Фадеев в своем Instagram. По его словам, врачи диагностировали достаточно серьезный ушиб грудной клетки. Оправиться от падения ему удалось только после капельницы.

Ранее стало известно, что Максим Фадеев упал с самоката. Продюсер не удержался на транспортном средстве во время прыжка с трамплина и ударился грудной клеткой.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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