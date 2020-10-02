В ВОЗ обратились к России из-за риска введения карантина

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ВОЗ не хочет возвращать полномасштабную изоляцию из-за коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала Россию не вводить жесткие ограничения из-за коронавируса второй раз. Сейчас еще можно сохранить социально-экономическую жизнь, уверена представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

«Мы знаем вирус, мы хорошо понимаем, как он себя ведет, поэтому мы можем давить на него, но сохранять при этом социально-экономическую жизнь», — приводит слова Вуйнович РИА «Новости». В связи с этим реакция на пандемию не должна быть такой же, как в феврале, отметила представитель ВОЗ.

Вуйнович подчеркнула, что всеобщая изоляция парализует экономику и здравоохранение. В ходе локдауна также возникают проблемы с лечением онкологических и сердечно-сосудистых больных, а также дитабетиков.

1 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что ситуация с COVID-19 в Москве стала критической, пишет RT. Глава города также вернул часть коронавирусных ограничений в столице, напомнил телеканал «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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