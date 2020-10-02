Врач рассказал о влиянии коронавируса на психику детей

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Дети. Пенсионеры. Курган, ребенок, лето, ребенок без присмотра, самокат
У малышей, чьи родители неадекватно реагируют на коронавирус, может развиться патологический страх Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Изоляция может сильно повлиять на детей. А у тех, чьи семьи боятся смерти от коронавируса, может развиться патология, рассказал URA.RU президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный.

«Есть формы занятий, которые не годятся для онлайна. Особенно это касается детского творчества, спорта и других увлечений. Здесь, конечно, будут большие проблемы. Это может сильно обеднить детство», — считает Северный.

Медик уточнил, что дети реагируют не на события в мире, а на мнение их ближайшего окружения. Из-за этого может развиться патологический страх у тех детей, чьи родные повторяли, что скоро все умрут от коронавируса и вообще неадекватно реагировали на пандемию, считает эксперт.

Тем не менее, изоляцию малыши переживают очень по-разному, отметил Северный. «Одни дети тяготятся изоляцией, им не хватает общения, они рвутся выйти, погулять. А другие наоборот очень рады карантину», — объяснил врач. Некоторые из тех, кому карантин в радость, даже не хотели возвращаться в школы на офлайн уроки, подчеркнул Северный. Он уверен, из-за этого в будущем формы обучения в школах разнообразят.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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