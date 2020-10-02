Врач рассказал о влиянии коронавируса на психику детей

Изоляция может сильно повлиять на детей. А у тех, чьи семьи боятся смерти от коронавируса, может развиться патология, рассказал URA.RU президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный.
«Есть формы занятий, которые не годятся для онлайна. Особенно это касается детского творчества, спорта и других увлечений. Здесь, конечно, будут большие проблемы. Это может сильно обеднить детство», — считает Северный.
Медик уточнил, что дети реагируют не на события в мире, а на мнение их ближайшего окружения. Из-за этого может развиться патологический страх у тех детей, чьи родные повторяли, что скоро все умрут от коронавируса и вообще неадекватно реагировали на пандемию, считает эксперт.
Тем не менее, изоляцию малыши переживают очень по-разному, отметил Северный. «Одни дети тяготятся изоляцией, им не хватает общения, они рвутся выйти, погулять. А другие наоборот очень рады карантину», — объяснил врач. Некоторые из тех, кому карантин в радость, даже не хотели возвращаться в школы на офлайн уроки, подчеркнул Северный. Он уверен, из-за этого в будущем формы обучения в школах разнообразят.
Подписывайтесь на URA.RU в