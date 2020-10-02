Кандидатуру генерал-лейтенанта ФСБ Ивана Ткачева рассматривают на должность главы департамента военной контрразведки. В прежней должности — глава управления «К» — он курировал дела экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева и миллиардера Зиявудина Магомедова.
«В сентябре на согласование в администрацию президента поступили документы об освобождении генерал-лейтенанта ФСБ Ивана Ткачева от должности руководителя управления „К“ в связи с переходом на другой пост», — пишет РБК со ссылкой на близкий к ФСБ источник. Информацию изданию также подтвердили два других знакомых с ситуацией собеседника. Кандидатуру Ткачева, как отмечается, рассматривают на должность главы департамента военной контрразведки ФСБ России (ДВКР), а также на должность руководителя управления ФСБ по Санкт-Петербургу.
Кроме того, источник издания говорит, что сейчас в администрации президента находятся документы на освобождение от должности руководителя ДВКР — генерал-полковника Николая Юрьева. Он может занять место руководителя Службы экономической безопасности ФСБ Сергея Королева, который, в свою очередь, может сменить на посту первого замдиректора ведомства Сергея Смирнова. Конечную конфигурацию руководителей спецслужбы определит президент страны Владимир Путин. РБК направил запрос в Центр общественный связей ФСБ и пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.