Белый дом сообщил о госпитализации Трампа

Президент США Дональд Трамп, у которого диагностировали коронавирус, будет перевезен на несколько дней в военный госпиталь. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
«В качестве меры предосторожности и по рекомендации его врача и медицинских экспертов президент будет работать из президентского офиса в (военном госпитале) имени Уолтера Рида на протяжении нескольких последующих дней», — приводит РИА «Новости» слова Макинани. Она заверила, что американский лидер находится в хорошем настроении и продолжает работать, у него лишь «легкие симптомы».
Ранее издание Vanity Fair со ссылкой на собеседников-республиканцев сообщило, что состояние Дональда Трампа несколько ухудшилось — у него появился кашель и температура. Подтверждений в Белом доме эта информация не получила. Позже лечащий врач Трампа — Шон Конли — заявил, что во второй половине дня глава государства чувствовал себя утомленным, но оставался в хорошем расположении духа. Ему сделали инъекцию коктейля антител против коронавируса.
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