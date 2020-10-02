Состояние заразившегося коронавирусом президента США Дональда Трампа ухудшилось, у него появились кашель и температура. Об этом журналистам сообщили двое республиканцев, которые находятся «в тесном контакте с Белым домом».
«Что касается Мелании, говорят, что у нее нет симптомов», — говорится в статье Vanity Fair. Другой собеседник издания признался, что в партии беспокоятся о здоровье 74-летнего Трампа. Пресс-секретарь американского лидера Кейли Макинани, в свою очередь, сообщила представителям СМИ, что у президента «мягкие» симптомы, он продолжает работать.
«У него мягкие симптомы, он напряженно работает», — приводит РИА «Новости» слова Макинани. Трамп, по ее словам, разговаривал по телефону с сенаторами Митчем Макконнелом и Линдси Грэмом. Более того, представитель главы государства сказала, что тот готовит обращение к нации.
О том, что у Дональда и Мелании Трамп диагностирован COVID-19 стало известно 2 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожелал американскому лидеру «скорейшего легкого выздоровления». Позже Владимир Путин направил Трампу телеграмму.
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