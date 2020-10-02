02 октября 2020

В Минздраве РФ назвали три основных правила ношения маски

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С 15 июня на территории Курганской области вводится обязательный масочный режим. Виды города. Курган, автобус, медицинская маска, пассажир в автобусе, масочный режим
Одноразовые маски нужно постоянно менять Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В период распространения коронавируса нужно особенно тщательно следить за ношением маски. О трех основных правилах использования средства защиты от бактерий рассказал член общественного совета при Минздраве РФ Эрик Бровко.

«Одноразовая, многоразовая, с респиратором или сделанная руками — маска является барьером, который защищает нас от вирусов. Наличие маски всегда лучше, чем ее отсутствие», — сообщает радио Sputnik со ссылкой на Бровко.

  • Классическую медицинскую маску нужно носить согласно инструкции, заявил эксперт. Стерильная сторона маски должна прилегать к лицу, другая — быть наружу.
  • Маски нужно постоянно менять, использованные — выбрасывать. При ношении многоразовой маски нужно стирать ее после каждого использования.
  • В перерывах между ношением маску нужно хранить в отдельном кармане или специальном пакете. Не нужно, чтобы маска контактировала с телефоном, ключами и другими предметами, заключил Бровко.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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