В Минздраве РФ назвали три основных правила ношения маски

Одноразовые маски нужно постоянно менять
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
В период распространения коронавируса нужно особенно тщательно следить за ношением маски. О трех основных правилах использования средства защиты от бактерий рассказал член общественного совета при Минздраве РФ Эрик Бровко.
«Одноразовая, многоразовая, с респиратором или сделанная руками — маска является барьером, который защищает нас от вирусов. Наличие маски всегда лучше, чем ее отсутствие», — сообщает радио Sputnik со ссылкой на Бровко.
- Классическую медицинскую маску нужно носить согласно инструкции, заявил эксперт. Стерильная сторона маски должна прилегать к лицу, другая — быть наружу.
- Маски нужно постоянно менять, использованные — выбрасывать. При ношении многоразовой маски нужно стирать ее после каждого использования.
- В перерывах между ношением маску нужно хранить в отдельном кармане или специальном пакете. Не нужно, чтобы маска контактировала с телефоном, ключами и другими предметами, заключил Бровко.
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