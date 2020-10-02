Россияне обсуждают экологическую катастрофу на Камчатке. На берегу Халактырского пляжа, неподалеку от Петропавловска-Камчатского, обнаружили сотни трупов морских обитателей. Жители полуострова, купающиеся в Тихом океане, заявляют об ухудшении самочувствия — после контакта с водой у людей пропадает зрение, болит горло, возникает тошнота и головокружение. Сообщается о крайне высоком содержании в воде фенола и других ядовитых веществ. По данным СМИ, в воду выбросили производственные отходы.
Пользователи соцсетей активно делятся постами о происходящем, распространяя фотографии трупов животных и видео желтых пятен в океане. Россияне говорят о катастрофе планетарного масштаба и планируют обращаться за помощью к президенту России.
Пользователи сообщают, что у жителей Камчатки возникают серьезные проблемы со здоровьем после захода в Тихий океан
Подобные фотографии мертвых животных распространяются в соцсетях и СМИ
На берега Камчатки выбросило сотни видов представителей морской фауны
Россияне сообщают в Twitter об ужасающих подробностях экологической катастрофы
Человек снова стал причиной убийства всего живого вокруг
По некоторым данным, в Тихий океан слили отравляющие отходы от переработки нефти
В соцсетях собираются обращаться за помощью к президенту России Владимиру Путину
С каждой новой катастрофой человечество все больше убивает планету