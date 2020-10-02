02 октября 2020

Соцсети обсуждают жуткую катастрофу на Камчатке. На снимках — мертвые осьминоги и морские ежи

© Служба новостей «URA.RU»
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Светлогорская набережная, Калининградская область. Светлогорск, волны, шторм, балтийское море, променад, чайка, волнолом, волнорез
Вода Тихого океана на Камчатке окрасилась в желтый цвет (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россияне обсуждают экологическую катастрофу на Камчатке. На берегу Халактырского пляжа, неподалеку от Петропавловска-Камчатского, обнаружили сотни трупов морских обитателей. Жители полуострова, купающиеся в Тихом океане, заявляют об ухудшении самочувствия — после контакта с водой у людей пропадает зрение, болит горло, возникает тошнота и головокружение. Сообщается о крайне высоком содержании в воде фенола и других ядовитых веществ. По данным СМИ, в воду выбросили производственные отходы.

Пользователи соцсетей активно делятся постами о происходящем, распространяя фотографии трупов животных и видео желтых пятен в океане. Россияне говорят о катастрофе планетарного масштаба и планируют обращаться за помощью к президенту России.

Пользователи сообщают, что у жителей Камчатки возникают серьезные проблемы со здоровьем после захода в Тихий океан
Подобные фотографии мертвых животных распространяются в соцсетях и СМИ
На берега Камчатки выбросило сотни видов представителей морской фауны
Россияне сообщают в Twitter об ужасающих подробностях экологической катастрофы
Человек снова стал причиной убийства всего живого вокруг
По некоторым данным, в Тихий океан слили отравляющие отходы от переработки нефти
В соцсетях собираются обращаться за помощью к президенту России Владимиру Путину
С каждой новой катастрофой человечество все больше убивает планету
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??Тихий океан в опасности - и это настоящая катастрофа! ? Я до сих пор не могу поверить в то, что это происходит у нас дома, на Камчатке. С нашим Океаном. Хочется кричать! ? После занятий на Халатырском пляже сёрферфы заметили ухудшение зрения! Сразу несколько человек жаловались на подобный недуг, глаза стали чувствительнее к яркому свету. Чуть позже был поставлен диагноз - ожог роговицы! ? Но в опасности не только люди! На берег выброшены ларги, рыба, другие жители океана и даже птицы, при этом без телесных повреждений. Они мертвы. Я не могу поверить в это. ? По просьбе губернатора @vv_solodov взяли пробы воды. Ждём результатов, но какими бы они не были - последствия уже необратимы! Зафиксировано превышение содержания нефтепродуктов В 4 РАЗА, а также превышение фенола в 2 раза! Причины загрязнения неизвестны, но исходя из объема воды в Тихом, можно сделать вывод о том, что вредоносных веществ недопустимо много. Возможно, это произошло из-за проводившихся неподалёку военных учений. Виноват человек. ? Океан в УМИРАЕТ! Важно действовать как можно скорее и дать этому страшному событию широкую огласку! ? Необходим МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ! Мы должны спасти #ТихийОкеан ? #тихийвопасности #спаситетихий

Публикация от Дарья Лашина (@lasha_dasha)

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