Ракеты Азербайджана удалось перехватить за несколько мгновений до удара Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджан выпустил две тактические ракеты по российским военным самолетам Ил-76. Инцидент произошел неподалеку от столицы Армении Еревана.

«Азербайджанские ракеты „Точка-У“ были выпущены по российским военным самолётам и вертолётам вблизи армянской столицы. Ракеты удалось перехватить за несколько мгновений до удара», — передает авиационное издание «Аvia.pro». Военные самолеты и вертолеты Воздушных сил России могут находиться на аэродроме в районе Еревана. Как уточняет издание, этот аэродром является наиболее значимой целью для Азербайджана. В армянском городе Гюмри дислоцирована 102-я российская военная база.

В конце сентября Армения и Азербайджан возобновили открытый военный конфликт в Нагорном Карабахе. В самопровозглашенной республики заявили о 3 тысячах жертв со стороны Азербайджана. Несколько дней назад началась атака на границе Карабаха, пишет сайт argumenti.ru. СМИ сообщают, что из зоны боевых действий эвакуируют журналистов.